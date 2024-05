MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 233,90 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 233,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 232,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.207 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 241,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,25 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,36 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 251,67 EUR aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,10 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

