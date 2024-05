MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Freitagvormittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 232,20 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 232,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 232,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 232,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.309 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

