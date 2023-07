MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 227,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 227,90 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 228,10 EUR. Bei 224,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 34.165 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,55 Prozent. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 34,53 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 253,90 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,74 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.544,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,85 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,87 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

