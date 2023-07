MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 223,50 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 223,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 223,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.381 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 8,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (149,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 26.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.180,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.544,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Am 26.07.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

