MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 365,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 370,30 EUR. Bei 364,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 29.651 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR an. 8,44 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 31,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,92 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,44 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient

MTU-Aktie in Rot: Fitch bestätigt MTU mit BBB

Investment-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs revidiert auf Neutral