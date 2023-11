MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:47 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 188,55 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 188,85 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,80 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.879 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 16,10 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 210,78 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.517,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.349,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

