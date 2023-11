MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Freitagnachmittag ins Plus

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 188,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 188,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 188,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 36.519 Stück.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 29,96 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 21.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 16,12 Prozent sinken.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 210,78 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.517,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,89 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

