MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 218,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 218,30 EUR zu. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 218,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,90 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.786 Stück gehandelt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,28 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2023 (158,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 27,53 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,88 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.517,00 EUR – ein Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.349,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,98 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

