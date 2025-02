MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 311,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 311,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 313,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 308,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.041 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,39 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,70 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 49,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 353,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Börse Frankfurt: DAX freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen