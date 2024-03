MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 231,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 231,00 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 232,00 EUR zu. Mit einem Wert von 230,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.090 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 6,10 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,33 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 29.02.2024 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.717,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,13 EUR je Aktie belaufen.

