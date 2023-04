MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Dienstagmittag

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 242,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 239,70 EUR. Mit einem Wert von 242,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.194 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,22 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 62,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 242,30 EUR aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.513,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 26.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,34 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines