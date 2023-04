MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag ins Minus

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 241,90 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 241,70 EUR. Bei 242,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.467 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,30 EUR.

Am 14.02.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.513,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.180,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.04.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

