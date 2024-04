MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 219,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 219,60 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 218,60 EUR ein. Bei 222,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.296 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 241,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,97 Prozent. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 27,96 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,68 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 249,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie verliert: MTU Aero Engines besorgt sich frisches Geld

GE Aerospace-Aktie springt nach starken Zahlen deutlich nach oben

RTX-Aktie gibt nach starken Zahlen dennoch etwas nach