MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 222,50 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 222,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 222,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 222,80 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 1.839 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 241,50 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 7,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 28,90 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,68 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 249,44 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 2,23 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie verliert: MTU Aero Engines besorgt sich frisches Geld

GE Aerospace-Aktie springt nach starken Zahlen deutlich nach oben

RTX-Aktie gibt nach starken Zahlen dennoch etwas nach