MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Freitagvormittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 283,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 283,00 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 283,90 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,80 EUR. Zuletzt wechselten 7.864 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 356,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Bei einem Wert von 210,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 34,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,81 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 341,22 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

