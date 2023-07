MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 226,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 226,80 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 224,40 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 228,30 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.444 Stück gehandelt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 7,47 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,90 EUR.

Am 26.04.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,89 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.544,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,85 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,87 EUR je Aktie aus.

