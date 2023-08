MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 204,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die MTU Aero Engines-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 204,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 204,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 202,60 EUR nach. Bei 203,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 11.499 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 20,09 Prozent Luft nach oben. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,90 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 243,00 EUR angegeben.

MTU Aero Engines gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,81 EUR im Jahr 2023 aus.

