MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 381,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 381,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 382,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 378,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 379,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 22.911 Stück.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 395,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 3,67 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 34,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 409,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

