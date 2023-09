MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 160,25 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 160,25 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 159,60 EUR. Bei 161,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 77.184 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 52,95 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,90 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 217,90 EUR angegeben.

MTU Aero Engines gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,28 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.289,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,83 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

