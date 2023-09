MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 162,80 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 162,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 163,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 161,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.626 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 149,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,90 EUR.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.289,00 EUR eingefahren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie steigt: MTU-Erholungsversuch geht weiter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zum Handelsstart

Börse Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer