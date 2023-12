MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 193,00 EUR.

Die Aktie verlor um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 193,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 192,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 85.827 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 21,26 Prozent niedriger. Am 21.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 22,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 216,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR in den Büchern standen.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,98 EUR fest.

