MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 193,00 EUR ab.

Um 17:35 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 193,00 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 192,05 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.827 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 26,99 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 21.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 216,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

