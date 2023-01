MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,4 Prozent auf 228,10 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 228,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 59.582 Stück.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 1,26 Prozent wieder erreichen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 52,88 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 235,60 EUR aus.

Am 27.10.2022 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach 1,58 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent auf 1.349,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.004,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2022 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

