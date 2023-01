MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:22 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 223,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 223,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.471 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 49,93 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 235,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 27.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.349,00 EUR – ein Plus von 34,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.004,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.02.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 22.02.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,08 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

