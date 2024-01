MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 218,00 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 218,00 EUR ab. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 217,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 219,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.715 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 11,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 217,88 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -10,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.517,00 EUR – ein Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.349,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

XETRA-Handel DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge