MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 215,50 EUR.

Mit einem Kurs von 215,50 EUR zeigte sich die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 217,30 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 215,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,40 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.182 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 12,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,85 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 229,56 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,84 EUR je Aktie aus.

