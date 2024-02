MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 216,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 216,00 EUR. Bei 217,30 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 216,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 58.539 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 11,87 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 3,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 229,56 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,23 EUR je Aktie erzielt worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

