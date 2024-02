MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 215,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 215,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 217,30 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 215,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 216,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.357 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. 13,68 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 36,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,85 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,56 EUR.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.513,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,84 EUR im Jahr 2023 aus.

