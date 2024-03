MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 233,80 EUR nach oben.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 233,80 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 233,90 EUR. Bei 231,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.796 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 22.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 4,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,34 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,33 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.717,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,48 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

