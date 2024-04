MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 218,50 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 218,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 218,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.072 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 9,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 27,60 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,68 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,14 EUR je Aktie aus.

