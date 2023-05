MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 222,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 222,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 948 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.04.2023. Das EPS wurde auf 2,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.544,00 EUR – ein Plus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Am 26.07.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,70 EUR fest.

