MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von MTU Aero Engines

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 208,10 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 208,10 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 204,20 EUR. Bei 213,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 199.922 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,78 Prozent. Bei einem Wert von 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,90 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 EUR gegenüber 1,74 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.544,00 EUR – ein Plus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 25.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Airbus-Aktie letztlich leichter, MTU- und Raytheon-Aktien mit Talfahrt: Airbus-Jets aus der Mittelstrecken-Familie A320neo müssen zur Wartung

Ausblick: MTU Aero Engines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MTU Aero Engines-Investment abgeworfen