MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 208,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 208,20 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 204,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 213,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 309.900 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Mit einem Zuwachs von 17,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 EUR gegenüber 1,74 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.544,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,87 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

