MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 383,90 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 383,90 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 384,40 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 379,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.965 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 3,10 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 34,98 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 409,44 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

