DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.265 ±-0,0%Nas21.474 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,43 -1,9%Gold3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Notierung im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag freundlich

26.08.25 16:10 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag freundlich

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 383,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
380,60 EUR -1,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 383,90 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 384,40 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 379,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.965 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 3,10 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 34,98 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 409,44 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
18.06.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
07.05.2025MTU Aero Engines HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen