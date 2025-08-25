DAX24.154 -0,5%ESt505.390 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,21 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Aktie im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

26.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 378,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
380,60 EUR -1,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 378,90 EUR. Bei 378,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 379,40 EUR. Bisher wurden heute 3.519 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 34,13 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,85 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 409,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,07 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

