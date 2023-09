MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 164,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 15:51 Uhr 1,6 Prozent. Bei 165,65 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 115.035 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 49,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 9,08 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,90 EUR.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,28 EUR, nach 2,14 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.549,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.289,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

