MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 160,45 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 160,45 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 159,45 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.100 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 52,76 Prozent zulegen. Bei 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 7,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 217,90 EUR angegeben.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,28 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.549,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.289,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,83 EUR fest.

