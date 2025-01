MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag schwächer

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 322,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 322,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 320,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 322,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.753 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 7,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 208,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 35,37 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 351,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

