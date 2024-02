MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 214,50 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 214,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 213,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.484 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 14,27 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 26,25 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,85 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,56 EUR.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR in den Büchern standen.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

