MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 322,50 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 322,50 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 323,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 319,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.715 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 350,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 7,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 208,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 35,29 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 354,20 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 13,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

