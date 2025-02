MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gefragt

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 325,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 326,50 EUR. Bei 319,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 103.239 Aktien.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 7,08 Prozent niedriger. Bei 208,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 35,86 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag

Börse Frankfurt: DAX freundlich