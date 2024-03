MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 233,70 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 233,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 234,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.109 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 22.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 32,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,33 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.717,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

