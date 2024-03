MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit KursVerlusten

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 232,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 232,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 232,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.175 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 5,37 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,59 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,33 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 29.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 2,23 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,48 Prozent auf 1.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 30.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 12,16 EUR im Jahr 2024 aus.

