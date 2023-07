MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit stabiler Tendenz

MTU Aero Engines im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 208,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 208,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 212,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 207,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.826 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,90 EUR an.

Am 26.04.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.180,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.544,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

