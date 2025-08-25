DAX23.993 -0,7%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.517 +0,2%Nas21.576 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,66 +0,6%Gold3.385 -0,2%
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Kursverlauf

MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

27.08.25 16:10 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 380,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
383,20 EUR 2,60 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 380,40 EUR ab. Bei 379,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 387,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 22.114 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 52,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,85 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 409,44 EUR an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
