MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochvormittag im Minus

27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 384,10 EUR abwärts.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 384,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 383,80 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 387,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.241 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 35,02 Prozent wieder erreichen.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,85 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 409,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

