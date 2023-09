MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittwochmittag

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 165,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 165,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 166,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,60 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 67.382 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Gewinne von 48,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 149,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,69 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 217,90 EUR an.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent auf 1.549,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 24.10.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,83 EUR fest.

