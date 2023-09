MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 166,35 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 166,35 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,05 EUR. Bei 162,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.540 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,34 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,31 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.549,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vorlegen. Am 24.10.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,83 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

