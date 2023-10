MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 182,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:47 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 183,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 91.538 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Mit einem Zuwachs von 34,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 13,36 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,50 EUR.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 22.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

