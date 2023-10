MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 175,95 EUR abwärts.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 175,95 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 175,70 EUR. Mit einem Wert von 180,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 167.383 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 21.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,50 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 22.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

